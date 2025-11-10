Master in Hospitality and Destination Management presentazione all’Hotel Mediterraneo
Il Master Universitario di I livello in Hospitality and Destination Management della Università degli Studi di Napoli Federico II sarà presentato Martedì 11 Novembre. La quarta edizione del Master Universitario di I livello in Hospitality and Destination Management della Università degli Studi di Napoli Federico II sarà presentata Martedì 11 Novembre (ore 17) presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. L’evento, moderato . 🔗 Leggi su 2anews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Presentazione del Master in Hospitality & Destination Management - 4ª edizione 11 Novembre 2025 Renaissance Hotel Mediterraneo - Napoli Un’occasione unica per scoprire il Master di I livello in Hospitality & Destination Management, nato dalla coll - facebook.com Vai su Facebook
Hospitality and Destination Management - Il primo master Universitario di I livello in Hospitality and Destination Management della università degli Studi di Napoli Federico II sarà presentato venerdì 17 alle ore 16. Come scrive ilmattino.it
Online Master in Interior Design and Hospitality at LABASAD - The Online Master in Interior Design and Hospitality is a comprehensive program lasting for 12 months that is delivered in an online format and was created to give you a road map and an overview of ... Riporta dezeen.com
Master of Science in Hospitality and Tourism Management - Gain essential skills in executive management, leadership and analytics – all while staying current on hospitality and tourism industry trends. Si legge su purdue.edu