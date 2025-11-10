Martina Franca | per la festa patronale il giubileo della vicarìa Oggi e domani

Stralcio di quanto diffuso dai responsabili della basilica di San Martino, Martina Franca: Il 10 e 11 Novembre, la nostra Comunità Cittadina vivrà con tutte le realtà ecclesiali della Città, il suo GIUBILEO. Ci ritroveremo il 10 Novembre alle 19.00 in Piazza XX Settembre, da lì partiremo verso la Basilica per offrire l’Olio della Lampada in onore dei Santi Patroni. A seguire il nostro Arcivescovo Ciro Miniero presiederà il Vespro Solenne. L'articolo Martina Franca: per la festa patronale il giubileo della vicarìa Oggi e domani proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: per la festa patronale il giubileo della vicarìa Oggi e domani

Altri contenuti sullo stesso argomento

Non conoscevo Martina Franca. Visitandola ho avuto modo di vedere i tanti luoghi storici del centro della città ed apprezzarne la bellezza. Una bellezza che è anche nel nostro Volontariato. È quella che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto e che abbiamo - facebook.com Vai su Facebook

Martina Franca: per la festa patronale il giubileo della città Oggi e domani - 00 in Piazza XX Settembre, da lì partiremo verso la Basilica per offrire l’Olio della Lampada in onore dei Santi Patroni. noinotizie.it scrive

Controlli per la festa patronale, sequestrate oltre 4 tonnellate di fuochi d'artificio: scatta un arresto - Più di quattro tonnellate di fuochi d'artificio sono stati sequestrati dalla polizia a Martina Franca (Taranto): gli agenti hanno poi arrestato e messo ai domiciliari un 32enne tarantino ritenuto ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Martina Franca «a luci rosse» ma è per la festa dell’amore - Sembra di essere nel quartiere a luci rosse di Amsterdam, invece siamo solo nel centro storico di Martina Franca. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it