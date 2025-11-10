Marion Jones combatte contro la malattia | Le mie ginocchia sono appese a un filo

L'ex velocista ha problemi alle ginocchia. Da anni l'ex atleta olimpica, conosciuta per essere stata la donna più veloce del mondo, combatte contro la neuromielite ottica. Questo il video pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marion Jones combatte contro la malattia: "Le mie ginocchia sono appese a un filo"

