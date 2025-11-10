Marion Jones combatte contro la malattia | Le mie ginocchia sono appese a un filo

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex velocista ha problemi alle ginocchia. Da anni l'ex atleta olimpica, conosciuta per essere stata la donna più veloce del mondo, combatte contro la neuromielite ottica. Questo il video pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marion jones combatte contro la malattia le mie ginocchia sono appese a un filo

© Gazzetta.it - Marion Jones combatte contro la malattia: "Le mie ginocchia sono appese a un filo"

