Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne | Mai più Rocco e Cinzia al centro dello studio

: Lo scontro tra i due protagonisti del trono over esaspera la conduttrice. Intanto Sabrina Zago torna per raccontare la sua rottura con Nicola e riceve un nuovo invito inaspettato. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025 su Canale 5, è stata animata da colpi di scena e accesi confronti nel parterre over. Protagonista iniziale è stata Cinzia Paolini, che ha raccontato la sua uscita con Paolo dopo aver chiuso le conoscenze con Enrico e Mario Lenti. Al centro del dating show di Maria De Filippi anche il ritorno di Sabrina Zago, dopo la fine della sua relazione con Nicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne: “Mai più Rocco e Cinzia al centro dello studio”

