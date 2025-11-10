Marchegiani | L’Inter non è superficiale ecco dove si esalta Su Lautaro…

Inter News 24 Le parole di Luca Marchegiani, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luca Marchegiani ha commentato a Sky Sport la vittoria dell’ Inter a San Siro per 2-0 contro la Lazio. VITTORIA INTER – « Non credo che l’Inter sia superficiale. L’Inter ha coscienza e consapevolezza del suo ruolo in questa stagione, hanno un atteggiamento sopra ritmo sulla palla e quando gli riesce è una conseguenza dell’esaltazione, quella di cercare la giocata spettacolare. Si esaltano in questo modo aggressivo di attaccare la partita, ma dovrebbero essere più concreti e si concedono tacchi, aperture al buio, ma la squadra di Chivu è stata eccezionale con la Lazio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

