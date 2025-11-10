Marchegiani | L’Inter non è superficiale ecco dove si esalta Su Lautaro…
Inter News 24 Le parole di Luca Marchegiani, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luca Marchegiani ha commentato a Sky Sport la vittoria dell’ Inter a San Siro per 2-0 contro la Lazio. VITTORIA INTER – « Non credo che l’Inter sia superficiale. L’Inter ha coscienza e consapevolezza del suo ruolo in questa stagione, hanno un atteggiamento sopra ritmo sulla palla e quando gli riesce è una conseguenza dell’esaltazione, quella di cercare la giocata spettacolare. Si esaltano in questo modo aggressivo di attaccare la partita, ma dovrebbero essere più concreti e si concedono tacchi, aperture al buio, ma la squadra di Chivu è stata eccezionale con la Lazio ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Caressa sul rigore del Napoli: «Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce» A Sky Bergomi: «Mai visto nel calcio moderno dare un calcio di rigore da un guardalinee». Marchegiani: «L'arbitro poteva chiedere conferma all'arbitro». https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook