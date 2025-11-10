Marcello Ceccaroni nell’olimpo Tra i 12 medici più influenti della chirurgia mini-invasiva

Il dottor Marcello Ceccaroni è stato nominato "Original Innovator (OI)" al Congresso Mondiale di chirurgia ginecologica a Vancouver in Canada dove è in corso il 54esimo Congresso Mondiale della AAGL (American Association of Gynecologic Laparoscopists), la più prestigiosa società scientifica al mondo nel campo della chirurgia ginecologica minimamente invasiva. Il medico chirurgo cesenate, entra così nell'olimpo nella lista delle 12 persone più influenti, innovative ed impattanti per la storia della chirurgia mini-invasiva, le cui idee (come è scritto tra le motivazioni della AAGL) "un tempo rivoluzionarie oggi sono divenute uno standard di trattamento".

