Manovra Tajani | Parlamento può migliorarla lo dice anche Giorgetti
Bari, 10 nov. (askanews) – “La manovra la scrive il governo e la scrive il parlamento, dove si possono migliorare alcune cose. C’è già una convergenza, lo ha detto anche il ministro Giorgetti. Faremo alcune proposte, mi riferisco a forze dell’ordine, articolo 18 e affitti brevi. No tasse sulla casa, no a doppia tassazione sui dividendi e aumenti per le forze dell’ordine”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, parlando con i cronisti a Bari a margine di una riunione di Forza Italia L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
In manovra però non ci sono i soldi e Tajani si è battuto con successo per non tassare le banche. A Mediolanum sono così soddisfatti della manovra che in filiale invece della fila ti fanno fare il trenino. 5/ - X Vai su X
Manovra 2026, Tajani: "Va migliorata, in Parlamento ci lavoreremo per cancellare gli aumenti" Il ministro https://qds.it/manovra-2026-tajani-migliorata-parlamento-cancellare-aumenti/ - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, i vicepremier Tajani e Salvini non ci stanno - Tajani: "C'è già convergenza per migliorare la manovra" , Salvini: "Trovare miliardi per i missili non è la mia manovra" ... Come scrive rainews.it
Manovra, Tajani: Parlamento può migliorarla, lo dice anche Giorgetti - “Forza Italia farà proposte: no tasse sulla casa, no doppia tassazione sui dividendi e aumenti per le forze dell’ordine” ... Riporta askanews.it
Manovra, Tajani: "In Parlamento va migliorata". E annuncia ad Affaritaliani le priorità di Forza Italia. Eccole - "Per Forza Italia la manovra va nella giusta direzione di sostenere il ceto medio, aumentare i salari più bassi, sostenere le imprese e rinforzare il sistema sanitario. Da affaritaliani.it