“La patrimoniale, per Forza Italia, non passerà mai: è nel nostro Dna, dal presidente Berlusconi fino a oggi con il nostro segretario Antonio Tajani. Per noi la patrimoniale non esiste, perché il risparmio degli italiani è frutto di redditi già tassati. Introdurre una patrimoniale significherebbe tassare due volte lo stesso reddito, ed è quindi un concetto per noi assolutamente inconcepibile.” Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Economia del partito, ospite a Tgcom24. “In Italia, attualmente, esistono più di nove tassazioni patrimoniali – come l’Imu, l’imposta di bollo, quella di registro e ipotecaria, quella sulle attività immobiliari e transazioni finanziarie,quella sulle donazioni e quella sulle attività immobiliari, solo per citarne alcune – che derivano da una lunga storia di governi della sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manovra, Casasco (FI): “Con noi la patrimoniale non passerà mai"