Manovra | Borghi Lega ' cancelliamo tassa affitti brevi proporrò emendamenti croccanti'
Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Emendamenti "croccanti" alla legge di bilancio? "Vendere ad altri paesi europei che vogliono usarlo quote del Mes rimaste e procurarsi 15 miliardi con cui abbassare le tasse". Un altro che "vorrei proporre, togliere la reversibilità per le pensioni delle unioni civili, se vuoi la reversibilità ti sposi". Così il senatore della Lega Claudio Borghi e relatore della manovra a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. "Sugli affitti brevi, la tassa la cancelliamo o quanto meno la cambiamo. Fino ad ora ho parlato solo con gente che è contraria". "Io spero che si cancelli del tutto", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
