Manovra 2026 Giorgetti tira dritto | Siamo nel giusto Schlein attacca | Redistribuire ricchezze

Lapresse.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Giorgetti scende in trincea dopo giorni di aspre critiche alla manovra, dai rilievi di Istat, Bankitalia e Upb nelle audizioni fino ai continui attacchi delle opposizioni. “Una volta che abbiamo cercato di ovviare non per i ricchi ma per quelli che guadagnano cifre ragionevoli – affonda -, siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare. Ma non è un problema, perché riteniamo di essere nel giusto “. Il ministro dell’Economia tira dritto e rivendica l’operato dell’esecutivo. “A giudicare gli altri si fa in fretta – rimarca -, prendere decisioni quando abbiamo guerre armate, guerre commerciali e instabilità di ogni tipo è un po’ più complicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

