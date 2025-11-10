Manovra 2025 18 miliardi al ceto medio | Giorgetti difende il taglio Irpef
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la manovra 2025 durante il Festival delle Città Impresa, rivendicando l’intervento da 18 miliardi per redditi fino a 50.000 euro, mentre Bankitalia e Istat criticano il vantaggio ai più ricchi. “Abbiamo aiutato il ceto medio”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo sabato al Festival delle Città Impresa, ha risposto alle critiche sulla legge di Bilancio affermando che “non si è aiutato chi è ricco ma chi guadagna cifre ragionevoli”. Giorgetti ha ricordato che “lo Stato ha già sostenuto in passato i ceti più svantaggiati”, mentre ora “l’obiettivo è rafforzare il potere d’acquisto del ceto medio”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
