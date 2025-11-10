Mammamia aperitivo karaoke con radio105

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedi 20 Novembre torna a far cantare MammaMia il primo Karaoke da club con Ledwall interattivo! Questa volta con una grande novità! Post aperitivo DJset by Paolo Noise con gli amici dello Zoo di 105!Dalle ore 20.00 aperitivo a buffet con formula OpenWine o drink, a seguire canteremo a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Mamma Mia! Ci risiamo: il blu-ray karaoke è una festa di colori e musica. E quanti extra! - è uscito in alta definizione con un'edizione canterina e soprattutto stellare sul piano audio- Secondo movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Mammamia Aperitivo Karaoke Radio105