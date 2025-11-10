Mamma morta dopo le dimissioni La storia di Sara all’attenzione del ministero della Salute
Finisce all’attenzione del ministero della Salute, "secondo le procedure previste dalla legge", il caso di Sara Scarabicchi, la donna di 43 anni morta a casa, mercoledì della scorsa settimana a Città di Castello, poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale tifernate al quale si era rivolta per dei disturbi gastrointestinali. Il tragico che ha già portato all’apertura di un’ indagine penale (nell’ambito della quale l’autopsia ha evidenziato la rottura dell’aorta toracica ). A fare la segnalazione la direzione dell’ Usl Umbria 1 che "intende fare piena chiarezza" su quanto successo e conferma - in una nota - "che stanno proseguendo con la massima attenzione le verifiche interne". 🔗 Leggi su Lanazione.it
