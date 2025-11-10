Maltratta la sorella arrestato 37enne

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti a Pianura per la segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato l’uomo segnalato in strada e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico. Inoltre, gli agenti hanno accertato che il 37enne, poco prima, aveva minacciato la sorella, come già avvenuto in altre occasioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltratta la sorella, arrestato 37enne

