Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali e vento Protezione civile previsioni meteo Ieri danni
Ieri un pezzo di strada ha ceduto in territorio di Adelfia, un fulmine ha centrato un palazzo a Bari. —– Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; daisolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati sulla Puglia garganica e centrale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
