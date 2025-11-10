Maltempo e frane dalla Regione più di 1,8 milioni per la Bergamasca

La Giunta regionale ha approvato il nuovo piano di contrasto del dissesto idrogeologico: stanziati oltre 19 milioni di euro per 36 interventi urgenti in 11 province lombarde. Il provvedimento si aggiunge a quello dello scorso luglio: all'interno del nuovo elenco sono compresi interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, consolidamento dei versanti e mitigazione del rischio idraulico. L'obiettivo di Regione Lombardia è rafforzare la capacità dei territori di affrontare eventi meteorologici sempre più intensi e imprevedibili. "Con questo piano – ha spiegato l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi – abbiamo voluto intervenire con urgenza nelle aree più duramente colpite dalle recenti ondate di maltempo.

