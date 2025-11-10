Malore improvviso in classe muore professore di Storia e Filosofia nel Frusinate

(Adnkronos) – Un professore di Storia e Filosofia è morto questa mattina in aula al liceo Marco Terenzio Varrone di Cassino, in provincia di Frosinone. A quanto apprende l'Adnkronos, al docente, Enrico Trotto, è stato fatale un malore improvviso. Sui canali social che stanno riprendendo la notizia nelle ultime ore, i genitori degli alunni scrivono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

