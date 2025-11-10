Malore fatale a scuola | muore in aula professore di filosofia del liceo Varrone di Cassino
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia al liceo “Marco Terenzio Varrone”. Un malore improvviso ha stroncato la vita di Enrico Trotto, professore di storia e filosofia del liceo “Marco Terenzio Varrone” di Cassino, in provincia di Frosinone. L’uomo, 58 anni, si trovava all’interno dell’istituto quando, secondo una prima ricostruzione, ha accusato un grave malessere che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione messi in atto dai colleghi e il pronto intervento dei sanitari del 118, ogni sforzo è stato inutile. La Polizia di Stato ha successivamente confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
