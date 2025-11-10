Makari 5 si farà | Claudio Gioé e il produttore confermano la nuova stagione
Makari 5 si farà? Claudio Gioé aveva già confermato la sua idea: "Vorrei continuare a lungo". Il produttore ha rivelato che la quinta stagione è già in lavorazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stasera ci sarà l’ultima puntata di Makari 4. La seguirete ? Claudio Gioè ci porta per l’ultima volta nel fantastico mondo di Saverio Lamanna. Un episodio che delineerà il futuro della serie tv, che ha trovato un posto nel cuore di tanti telespettatori italiani - facebook.com Vai su Facebook
Màkari 5 si farà? - Màkari 5: cosa sappiamo sui nuovi episodi, dall'uscita alla trama, dal cast agli episodi, passando per il trailer. Riporta tvserial.it
Makari 5 si farà? Ecco cosa succederà dopo l'ultima puntata della quarta stagione - Ecco cosa succederà dopo l'ultima puntata della quarta stagione in onda domenica 9 novembre. Come scrive tag24.it
Anticipazioni Makari 5: spuntano i primi spoiler sulla quinta stagione/ Nuovi arrivi per Saverio Lamanna - Anticipazioni Makari 5: spuntano i primi spoiler sulla quinta stagione e quando torna in onda e inizio riprese: nuovi arrivi per Saverio Lamanna ... Segnala ilsussidiario.net