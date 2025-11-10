Makari 5 si farà | Claudio Gioé e il produttore confermano la nuova stagione

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Makari 5 si farà? Claudio Gioé aveva già confermato la sua idea: "Vorrei continuare a lungo". Il produttore ha rivelato che la quinta stagione è già in lavorazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

