Makari 4 replica ultima puntata su Rai Premium | quando rivedere le repliche della quarta stagione

Makari 4 replica in tv e in streaming: quando rivedere le repliche?. Torna Makari 4 con protagonista sempre Saverio Lamanna (Claudio Gioè), ex giornalista e romanziere, torna a indagare tra i paesaggi mozzafiato della Sicilia, affiancato dal fedele Peppe Piccionello (Domenico Centamore). La stagione mescola giallo e commedia, con casi autoconclusivi e una trama orizzontale che esplora i turbamenti sentimentali di Saverio. Ma quando rivedere le repliche della quarta stagione. Ecco quando va in onda la replica di Makari 4 su Rai Premium e in streaming. Makari 4 replica su Rai Premium: orario e programmazione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

