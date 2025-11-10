Maiorano FdI | Solidarietà alla soccorritrice del 118 aggredita a Taranto Fatto gravissimo e inaccettabile

Tarantini Time Quotidiano “Esprimo solidarietà e vicinanza alla soccorritrice del 118 aggredita a Taranto durante il suo servizio. Un fatto gravissimo e inaccettabile, che colpisce chi ogni giorno dedica la propria vita a salvare quelle degli altri. A questi professionisti dobbiamo rispetto e gratitudine, non violenza. Serve una risposta ferma dello Stato, a tutela di chi opera per la sicurezza e la salute dei cittadini”. Lo dichiara Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

