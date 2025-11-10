Mai più! non è solo memoria ma un impegno quotidiano Il discorso di Steinmeier per il 9 novembre
Il 9 novembre è una data ambivalente nella storia tedesca. Dal crollo della monarchia nel 1918 ai pogrom del 1938, fino alla caduta del Muro di Berlino nel 1989: ciascuno di questi eventi riflette la fragilità e la forza dela Germania. Nel suo discorso al castello di Bellevue, il presidente federale Steinmeier ha ricordato quanto sia urgente difendere oggi la democrazia, minacciata dall’odio, dall’estremismo e dalla paura. La memoria storica, ha sottolineato, non è un esercizio passivo: il “Mai più!” deve tradursi in responsabilità e azioni concrete, nella vita quotidiana di ciascuno, per proteggere libertà, dignità e coesione sociale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
ANMIG, memoria, #impegno e futuro. Partecipata assemblea annuale #ANMIG #assembleaannuale #memoria - facebook.com Vai su Facebook
Al Tempio dei Medici di Duno la Messa per i camici bianchi: memoria, impegno e tutela del personale sanitario - X Vai su X
Mafie, memoria e impegno - Mamme che da tanti, troppi anni si chiedono “quando saprò perché? Secondo avvenire.it