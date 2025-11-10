Il 9 novembre è una data ambivalente nella storia tedesca. Dal crollo della monarchia nel 1918 ai pogrom del 1938, fino alla caduta del Muro di Berlino nel 1989: ciascuno di questi eventi riflette la fragilità e la forza dela Germania. Nel suo discorso al castello di Bellevue, il presidente federale Steinmeier ha ricordato quanto sia urgente difendere oggi la democrazia, minacciata dall’odio, dall’estremismo e dalla paura. La memoria storica, ha sottolineato, non è un esercizio passivo: il “Mai più!” deve tradursi in responsabilità e azioni concrete, nella vita quotidiana di ciascuno, per proteggere libertà, dignità e coesione sociale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Mai più!” non è solo memoria, ma un impegno quotidiano. Il discorso di Steinmeier per il 9 novembre