Maestri d' europa nel romanticismo

Baritoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAESTRI D'EUROPA NEL ROMANTICISMOPAOLO VERGARI pianoforteChopin - Notturno op. 48 n. 1 in Do minore, Fantasia op. 49 in Fa minoreSchumann - Novelletta op. 21 n. 8Liszt -Sposalizio, Sonetto n. 104 del Petrarca (Dagli Anni del Pellegrinaggio)Van Westerhout - Romanza, Ma belle qui danse, Serenata. 🔗 Leggi su Baritoday.it



