Macaulay Culkin torna Kevin McCallister | lo spot natalizio di Home Instead trasforma la nostalgia in cura

Sbircialanotizia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin McCallister è cresciuto, e non gioca più con le trappole contro i ladri. In Home But Not Alone, la nuova campagna natalizia di Home Instead, Macaulay Culkin riprende il personaggio simbolo di Mamma ho perso l’aereo e lo porta dove molti di noi sono già arrivati: la fase in cui si comincia a proteggere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

macaulay culkin torna kevin mccallister lo spot natalizio di home instead trasforma la nostalgia in cura

© Sbircialanotizia.it - Macaulay Culkin torna Kevin McCallister: lo spot natalizio di Home Instead trasforma la nostalgia in cura

Contenuti che potrebbero interessarti

macaulay culkin torna kevinMacaulay Culkin torna Kevin di Mamma ho perso l’aereo, il video del nuovo spot - Il film torna al cinema per l'anniversario dei 35 anni. Scrive tvserial.it

macaulay culkin torna kevinMamma ho perso l’aereo: Macaulay Culkin torna nella casa del film per proteggere la mamma [VIDEO] - Il cult Mamma, ho perso l’aereo, diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes, resta uno dei film natalizi più amati di sempre ... Si legge su cinematographe.it

macaulay culkin torna kevinMamma, ho perso l’aereo torna al cinema: quando e dove - In occasione dei 35 anni dall'uscita, torna al cinema il cult di Natale Mamma, ho perso l'aereo. Da lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Macaulay Culkin Torna Kevin