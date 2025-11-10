L’uomo che amava le donne

CORRADO TEDESCHI IN “L’UOMO CHE AMAVA LE DONNE”ALL’ ECOTEATRO DI MILANOUN’ INTERPRETAZIONECOINVOLGENTE, DIVERTENTE, EMOZIONANTE!UNO SPETTACOLO DA NON PERDERE!IL 21 ED IL 23 NOVEMBRE 2025“Perché la vita è fatta in modo tale che non si può fare a meno di amare e di essere amati”. (Francois Truffaut. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

