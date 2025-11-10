L' università di Ferrara avrà un' aula studio intitolata a Charlie Kirk

Tgcom24.mediaset.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta, lanciata da un'associazione studentesca di Unife, è stata approvata in Consiglio degli Studenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l universit224 di ferrara avr224 un aula studio intitolata a charlie kirk

© Tgcom24.mediaset.it - L'università di Ferrara avrà un'aula studio intitolata a Charlie Kirk

Approfondisci con queste news

A Ferrara l’Iti anticipa tutti: quattro classi già in aula. Per l’intervallo si torna alle origini - I primi studenti della provincia a riprendere le lezioni sono stati quelli di quattro classi dell’istituto ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Ferrara Avr224 Aula