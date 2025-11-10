L' ultimo saluto a Peppe Vessicchio i funerali del maestro a Roma VIDEO
Cerimonia privata a Roma per l’ultimo saluto a Peppe Vessicchio. Presenti familiari, amici e volti della musica e della TV. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'ultimo saluto a #PeppeVessicchio. #CarloConti: "Era un'istituzione per la musica" - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo saluto a Peppe Vessicchio - Nato a Napoli il 17 marzo 1956, era diventato un volto familiare e amato dal grande pubblico grazie alle s ... Da rainews.it
Funerali Peppe Vessicchio, a Roma l’ultimo saluto al maestro: l’applauso all’uscita del feretro - Nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di Roma si sono svolti i funerali di Peppe Vessicchio, morto l'8 novembre scorso all'età di 69 anni nell'ospedale San ... Lo riporta lapresse.it
Vessicchio, a Roma l’ultimo saluto al maestro: l'applauso all’uscita del feretro - (LaPresse) Nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di Roma si sono svolti i funerali di Peppe Vessicchio, morto l'8 novembre scorso all'età di 69 anni nell'ospedale ... Scrive ilmattino.it