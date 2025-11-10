luci e respiri di jole prato alla 6499 milano art gallery

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jole Prato, rinomata decoratrice, scenografa e costumista, ha collaborato con i teatri più prestigiosi a livello internazionale, lasciando un'impronta significativa nella sua carriera professionale. La sua arte si distingue per la cura meticolosa dei dettagli, l'attenzione ai colori e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Forme, Luci e Colori. Boscucci, Cardi e Del Prato in mostra - Una collettiva dal titolo "Forme, Luci e Colori" al castelletto di Montebenichi presenta opere di Lorenzo Boscucci, Giovanni Cardi e Ivan Del Prato, offrendo un percorso artistico variegato e ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Luci Respiri Jole Prato