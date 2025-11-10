Luci d' artista corse straordinarie anche dal casertano

Corse straordinarie in occasione della manifestazione natalizia Luci d’artista 2025-2026, in programma a Salerno dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Il Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, ha previsto più treni regionali e metropolitani tutti i weekend. 🔗 Leggi su Casertanews.it