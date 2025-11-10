Luca Sofri presenta il suo libro ' Playlist' a Pisa

Mercoledì 26 novembre alle ore 18 presso il cinema Lumière di Pisa il giornalista e direttore editoriale de ‘Il Post’ Luca Sofri presenta il suo ‘Playlist’. Un libro che non è solo una raccolta di titoli, ma un’antologia musicale che attraversa generi, decenni e storie personali con 3485 canzoni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Un compagno di ascolti, uno strumento di scoperta e anche un oggetto di conversazione per gli appassionati di musica: ecco “Playlist” di Luca Sofri - È arrivato in libreria Playlist, il nuovo titolo della collana Altrecose, progetto editoriale nato dalla collaborazione tra Il Post e Iperborea con l’obiettivo di trasformare in libri il lavoro di inf ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

