Luca Sofri presenta il suo libro ' Playlist' a Pisa

Pisatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 26 novembre alle ore 18 presso il cinema Lumière di Pisa il giornalista e direttore editoriale de ‘Il Post’ Luca Sofri presenta il suoPlaylist’. Un libro che non è solo una raccolta di titoli, ma un’antologia musicale che attraversa generi, decenni e storie personali con 3485 canzoni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

