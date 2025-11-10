Luca Napolitano nuovo Head of Stellantis &You Sales and Services
Stellantis ha annunciato la nomina di Luca Napolitano, che sarà nuovo Head of Stellantis &You Sales and Services in Europa. Si tratta della struttura che fa capo al gruppo italo-francese e che si occupa della distribuzione dei suoi 10 brand e degli hub in tutto il Continente. Napolitano, che nel dicembre 2024 era stato nominato Chief Commercial Operations, riporterà direttamente al ceo di Maserati e di Stellantis &You Jean-Philippe Imparato. Sarà lui a guidare una rete di oltre 10 mila collaboratori in 10 Paesi in Europa. Napolitano: «Avvicinare i brand Stellantis ai clienti». Dopo la nomina Napolitano ha dichiarato: «Sono onorato di assumere la responsabilità di guidare Stellantis &You Sales and Services. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Luca Napolitano, CEO di Lancia, è stato silurato con effetto immediato e sostituito da Roberta Zerbi.
Roberta Zerbi è la nuova Ceo di Lancia con effetto immediato. Subentra a Luca Napolitano, nominato a sua volta Head of Stellantis & You Sales and Service
Roberta Zerbi è stata nominata nuovo CEO del marchio Lancia con effetto immediato, a farle spazio Luca Napolitano