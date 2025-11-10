Lotto vinti a Genova quasi quarantamila euro
Liguria in festa con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati vinti nella regione 49.250 euro.A Genova realizzate due vincite - la prima in via Celesia da 23.750 euro, la seconda in via Napoli da 15.750 euro - entrambe con tre ambi e un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
