L’ossessione amorosa dietro a ‘Estinzione’ di Francesco Mazza Ci sarà mai un lieto fine?
Sembra una storia crudelissima, Estinzione di Francesco Mazza, romanzo appena uscito per La nave di Teseo. Lui, formidabile autore tv, si rivela lo scrittore implacabile di questi anni, di questa asintomatica umanità, inebetita dalla stupidità di un modernismo senza numi, senza retro-ragioni che ne giustifichino l’inutilità, l’avversità ancor meglio al nostro destino ultimo: l’amore, le relazioni, un tramato di vicende, una successione di tappe o stazioni, cioè la vita. E le vicende raccontano una storia d’amore, se vogliamo semplificare le intenzioni deducibili, emergono a tratti simili a un giudizio severissimo, inchiodano il massimo dell’efficienza di esistenze varie ed eventuali, fino alla stupidità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
