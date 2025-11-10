Lorenzo Musetti | Mi sento ancora in corsa spero di recuperare le energie contro de Minaur

È iniziato con una sconfitta il cammino di Lorenzo Musetti nelle ATP Finals 2025. Giunto a Torino solo ieri perché ancora in ballo per centrare la qualificazione, il toscano è stato battuto dall’americano Taylor Fritz col punteggio di 6-3 6-4, facendo i conti con le fatiche dei tanti match affrontati nell’ultimo periodo e anche dell’ottima prestazione del californiano. “ Taylor ha giocato davvero, davvero bene. Ovviamente, grandi congratulazioni a lui. Credo che abbia mostrato una prestazione davvero ottima. Penso che, viste le condizioni e il modo in cui l’ho sentito giocare, sia davvero in grande forma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Mi sento ancora in corsa, spero di recuperare le energie contro de Minaur”

