Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino Carrara fa il tifo Mamma Sabrina | Non ce lo aspettavamo

Carrara, 10 novembre 2025 – “Non ce lo aspettavamo, non capita tutti i giorni e comunque vada, per Lorenzo e per tutti noi sarà una esperienza indimenticabile”. C’è molta soddisfazione, ma il tradizionale autocontrollo senza eccessi, nelle parole di Sabrina Ratti, la mamma di Lorenzo Musetti, il tennista di Carrara che in zona Cesarini è entrato nelle Atp Finals di Torino, il prestigioso torneo di tennis riservato ai migliori otto giocatori del pianeta. Mamma Sabrina e papà Francesco hanno raggiunto il figlio all’ombra della mole già nella giornata di ieri, mentre la compagna Veronica con il piccolo Ludovico arriverà oggi, ma in tempo per assistere al primo incontro di Lorenzo che inizierà alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino, Carrara fa il tifo. Mamma Sabrina: “Non ce lo aspettavamo”

