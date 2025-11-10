Lorenzo Bonicelli in televisione | Ricordo tutto dell' incidente molte volte vorrò mollare

Lorenzo Bonicelli rompe ancora una volta il silenzio e lo fa con parole di una lucidità e una profondità disarmanti. Il ginnasta 23enne di Abbadia Lariana si è raccontato a Dribbling, il programma sportivo di Rai 2, a tre mesi esatti dal terribile incidente del 23 luglio alle Universiadi di Essen. 🔗 Leggi su Leccotoday.it