Inter News 24 Longhi entusiasta per la straripante condizione di Dimarco: «Dal punto di vista puramente tecnico è il miglior giocatore italiano!». In attesa della sosta per le Nazionali, che congela la classifica con l’ Inter in vetta insieme alla Roma, arrivano parole di grande stima per uno dei protagonisti della stagione nerazzurra. Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, ha voluto celebrare pubblicamente Federico Dimarco, autore di un avvio di campionato strepitoso, con un messaggio su Twitter che ha rapidamente fatto il giro del web. « Dal punto di vista puramente tecnico è il miglior giocatore italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Longhi esalta le qualità di Federico Dimarco: «Da mostrare agli allievi delle scuole calcio»