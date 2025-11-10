L' omaggio a Senna le farfalle nello stomaco e le lodi di Max Il weekend d' oro di Antonelli

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19enne pilota della Mercedes a Interlagos ha conquistato due secondi posti. Un fine settimana incredibile, cominciato dalla visita alla tomba dell'idolo Ayrton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l omaggio a senna le farfalle nello stomaco e le lodi di max il weekend d oro di antonelli

© Gazzetta.it - L'omaggio a Senna, le farfalle nello stomaco e le lodi di Max. Il weekend d'oro di Antonelli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uomini e donne, Gianni Sperti: “Ero certo di aver trovato l’amore”/ “Farfalle? Ho i bruchi nello stomaco” - Gianni Sperti e l'amore svanito di recente: "Ero certo di aver trovato una persona" Gianni Sperti torna a parlare, uno dei volti noti del dating show di Canale Cinque ha fatto tappa tra le colonne del ... Come scrive ilsussidiario.net

Max Pezzali, l'omaggio a Ayrton Senna sulle note di Lucio Dalla: «Ha segnato la mia generazione» VIDEO - Max Pezzali ha incantato i nostalgici degli anni novanta e tutti i sui 85mila fan che, sabato 12 luglio, l'hanno accolto a braccia aperte per il raduno "Max Forever Gran Prix" a Imola. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Omaggio Senna Farfalle Stomaco