L' omaggio a Senna le farfalle nello stomaco e le lodi di Max Il weekend d' oro di Antonelli

Il 19enne pilota della Mercedes a Interlagos ha conquistato due secondi posti. Un fine settimana incredibile, cominciato dalla visita alla tomba dell'idolo Ayrton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'omaggio a Senna, le farfalle nello stomaco e le lodi di Max. Il weekend d'oro di Antonelli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Velocità. Passione. Leggenda. Persol rende omaggio a 30 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, con un’edizione speciale che celebra il mito senza tempo del pilota brasiliano. In occasione del lancio della serie Netflix dedicata alla sua storia, nasce una - facebook.com Vai su Facebook

Kimi Antonelli rende omaggio ad Ayrton Senna prima del GP di F1 in Brasile. FOTO | Sky Sport lodevole gesto. @antorendina @MarianoFroldi @Matt_Orlandi @Nerys__ @F1Daviderusso @PieroLadisa @_diana87 - X Vai su X

Uomini e donne, Gianni Sperti: “Ero certo di aver trovato l’amore”/ “Farfalle? Ho i bruchi nello stomaco” - Gianni Sperti e l'amore svanito di recente: "Ero certo di aver trovato una persona" Gianni Sperti torna a parlare, uno dei volti noti del dating show di Canale Cinque ha fatto tappa tra le colonne del ... Come scrive ilsussidiario.net

Max Pezzali, l'omaggio a Ayrton Senna sulle note di Lucio Dalla: «Ha segnato la mia generazione» VIDEO - Max Pezzali ha incantato i nostalgici degli anni novanta e tutti i sui 85mila fan che, sabato 12 luglio, l'hanno accolto a braccia aperte per il raduno "Max Forever Gran Prix" a Imola. Riporta ilgazzettino.it