L’Occidente sul lettino dello psicanalista

Immaginiamo di mettere l’Occidente sul lettino dello psicanalista. Mentre Donald Trump dagli Stati Uniti mina gli stessi principi democratici e le autocrazie avanzano nel cuore dell’Europa, nel corso de Linkiesta Festival Lia Quartapelle, Marco Taradash e Pietro Bussolati – tra le anime del Circolo Matteotti – si sono chiesti “Cos’è l’Occidente” e come difenderlo dall’involuzione a cui stiamo assistendo. Nel giorno dell’anniversario della caduta del muro di Berlino, Lia Quartapelle si è chiesta perché oggi «si fa fatica a resistere alle sirene che vogliono scardinare l’idea di Occidente». La rottura più grande a cui stiamo assistendo, secondo la deputata del Pd, riguarda proprio «l’equilibrio che tiene insieme i tre cardini su cui poggia l’Occidente: libertà individuali, solidarietà sociali e metodo democratico». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Occidente sul lettino dello psicanalista

