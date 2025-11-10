Se i residenti sono insoddisfatti, amareggiati e arrabbiati, non va meglio tra gli esercenti, a loro volta sotto scacco di gruppi di giovani violenti che provocano, sporcano e cercano lo scontro. "Venerdì alle 3 di notte – spiega Edoardo Giannetta del Bar Verso – in via Canalino si sono presentati in gruppo, seisette ragazzi e si sono messi a scaravoltare i tavoli. Ero dentro con i clienti e quando siamo usciti c’è stata una colluttazione, poi sono scappati e sono arrivati i carabinieri che li hanno seguiti per identificarli. Invece sabato in via Gallucci ci sono state risse, bottigliate, tanti eventi di criminalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Locali in balia di bande di minori: "Va tutelato chi lavora con serietà"