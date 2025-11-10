L’obiettivo del Liverpool avrebbe dovuto restare dice Slot

2025-11-09 22:02:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha detto che la sua squadra avrebbe dovuto ottenere il pareggio nella sconfitta per 3-0 in casa del Manchester City. Erling Haaland aveva portato il City in vantaggio prima che Virgil van Dijk colpisse di testa su un corner per riportare i campioni al livello. Ma il gol è stato annullato, con il terzino sinistro Andy Robertson dichiarato in posizione di fuorigioco quando la palla ha colpito la rete. “Penso che sia ovvio e chiaro che è stata presa la decisione sbagliata”, ha detto Slot a Sky Sports. 🔗 Leggi su Justcalcio.com