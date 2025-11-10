Lo store manager di Brindisi è uno dei migliori direttori McDonald’s al mondo

Brindisireport.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Christopher Barardi, store manager del ristorante McDonald’s di Brindisi in vile Caduti di via Fani, è stato premiato con il Global Ray Kroc Award 2026 come miglior direttore di un ristorante McDonald’s nel mondo. Un riconoscimento speciale che sottolinea il grande impegno profuso da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Store Manager Brindisi 232