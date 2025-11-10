Lo storage elettrico diventato un business da cavalcare ora

BATTERIE E TRANSIZIONE energetica, un binomio che sta diventando sempre più vincente. Nel nuovo ecosistema dell’energia, lo storage elettrico diventa la chiave per integrare le rinnovabili e garantire la sicurezza del sistema. E l’Italia, grazie al primo bando di Terna e al crescente interesse dei fondi privati, è pronta a salire sul treno. I sistemi di accumulo a batteria (Bess) consentono di immagazzinare energia elettrica e rilasciarla in rete quando necessario, garantendo stabilità, flessibilità e resilienza. Sono indispensabili per integrare fonti rinnovabili non programmabili come eolico e fotovoltaico, assicurando continuità di fornitura e capacità di bilanciare i picchi di domanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net