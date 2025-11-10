Lo Stato delle Cose | Giletti tra Garlasco e Mondello – Santoro apre la serata ospiti e temi di stasera su Rai 3
Le anticipazioni de Lo Stato delle Cose 10 novembre 2025 riportano Massimo Giletti in prima serata su Rai 3 con una puntata che unisce politica e inchiesta. In apertura torna Michele Santoro per commentare i fatti della settimana. A seguire, il confronto tra Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi Sinistra) e Pietro Senaldi (condirettore di Libero). Poi, il capitolo Garlasco con focus sull’ ora della morte di Chiara Poggi e il contributo del magistrato che assolse Alberto Stasi in primo grado. Chiusura sul fronte Mondello, con novità sull’inchiesta legata alla società Italo Belga e una nuova indagine che coinvolge Totò Cuffaro. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
