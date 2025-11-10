Lo spettacolo In fondo ad una nave di Pierpaolo Zoffoli al padiglione di Baggio

IN FONDO AD UNA NAVEdi e con Pierpaolo Zoffolimusiche dal vivo Luca Carolisabato 22.11.2025ORE 18.30In fondo ad una nave racconta la vicenda accaduta nel porto di Ravenna la mattina del 13 marzo 1987. Alcuni operai stanno ripulendo l'interno di una nave gasiera in riparazione. Ci sono ragazzi al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it