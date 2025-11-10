Lo spettacolo In fondo ad una nave di Pierpaolo Zoffoli al padiglione di Baggio
IN FONDO AD UNA NAVEdi e con Pierpaolo Zoffolimusiche dal vivo Luca Carolisabato 22.11.2025ORE 18.30In fondo ad una nave racconta la vicenda accaduta nel porto di Ravenna la mattina del 13 marzo 1987. Alcuni operai stanno ripulendo l'interno di una nave gasiera in riparazione. Ci sono ragazzi al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Che favola! Sabato 25 ottobre alle ore 20, il Palanaunia di Fondo si trasforma in un mondo incantato con lo spettacolo “Che favola!” della Compagnia Des Étoiles di Trento. Un’esibizione interamente ballata e cantata dal vivo, con la direzione artistica del - facebook.com Vai su Facebook