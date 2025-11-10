Lo smartphone cinese che supera qualsiasi fotocamera professionale | altro che Apple

L’azienda cinese ha alzato ulteriormente l’asticella, combinando tecnologie avanzate e un sistema operativo rinnovato. Nel panorama sempre più competitivo degli smartphone fotografici, il Vivo X300 Pro si presenta come un candidato serio a sfidare le fotocamere professionali tradizionali, grazie a un comparto fotografico rivoluzionario e a un pacchetto hardware di altissimo livello. L’azienda cinese ha alzato ulteriormente l’asticella, combinando tecnologie avanzate e un sistema operativo rinnovato, anche se con qualche margine di miglioramento soprattutto sul fronte dell’autonomia e dell’ottimizzazione software. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Lo smartphone cinese che supera qualsiasi fotocamera professionale: altro che Apple

