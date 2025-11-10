Lo sciopero di venerdì la retorica di Meloni e il dileggio del dissenso

«Indovinate che giorno hanno scelto i sindacati per indire lo sciopero?», ha retoricamente chiesto Giorgia Meloni, alludendo al fatto che la manifestazione, programmata il 12 dicembre per protestare contro la finanziaria e questo governo, cade proprio di venerdì. Così fanno il weekend lungo, era il sottotesto. Ce li vedete Mario Draghi, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron o qualsiasi politico normalmente rispettoso delle istituzioni commentare uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali con quella frase infelice? Eppure questa enormità è stata pronunciata dalla presidente del Consiglio di una potenza del G7, l’ Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lo sciopero di venerdì, la retorica di Meloni e il dileggio del dissenso

Contenuti che potrebbero interessarti

SCIOPERO: VENERDÌ 14 NOVEMBRE RETE ATAC A RISCHIO Proclamato uno sciopero locale dei trasporti. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/11/sciopero-atac-14-novembre.html - facebook.com Vai su Facebook

Meloni, Salvini e chi si indigna per una protesta di venerdì non hanno capito cosa vuol dire scioperare - Dal governo Meloni e dalla destra sono arrivate le ormai solite critiche e battute sarcastiche sullo sciopero generale della Cgil convocato di venerdì ... Come scrive fanpage.it

La Cgil annuncia un nuovo sciopero generale: la reazione di Landini alle parole di Meloni e Salvini - Landini difende la protesta, Meloni e Salvini criticano la data, mentre il sindacato va avanti da solo. Scrive notizie.it

Landini sfascia Italia: sciopero il 12 dicembre. Ironia Meloni sul venerdì - Agitazioni a raffica: 66 soltanto da settembre. Si legge su msn.com