Lo inganna con una finta prestazione sessuale e cerca di derubarlo

Frosinonetoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un copione criminale ormai noto e collaudato, quello del "furto con destrezza" mascherato da approccio affettuoso o promessa di prestazioni sessuali, è stato sventato a Isola del Liri (Frosinone) grazie alla prontezza di un ispettore della Polizia di Stato fuori servizio. L'intervento del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

