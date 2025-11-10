Lo faccio dopo Domenica In Mara Venier l’annuncio improvviso preoccupa tutti
News Tv. Una confessione inaspettata ha toccato il cuore del pubblico di Rai 1. Mara Venier, l’amatissima “Zia Mara”, ha interrotto per un momento la consueta allegria di Domenica In per condividere un dettaglio personale che ha subito generato apprensione tra i suoi fan. La conduttrice, con un mix di sorriso e preoccupazione nella voce, ha rivelato di avere un impegno importante al termine della puntata del suo show pomeridiano: l’annuncio ha preoccupato tutti. Leggi anche: Peppe Vessicchio, l’ultima apparizione in Tv e il duetto virale con Maria De Filippi (VIDEO) Mara Venier, nuova operazione agli occhi: “Finita Domenica In, andrò a fare l’intervento”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondisci con queste news
#Conte durissimo dopo il #Ko di Bologna: “Non faccio trapianti di cuore! Parlerò col club!” Appuntamento alle 20.30 per analizzare il momento del #Napoli sul #Canale16 su @Ottochannel con @arturo_minervini @carloalvino1926 @floroflores83official @ - facebook.com Vai su Facebook
“Ho un problema alla mia maculopatia. Meglio dirlo subito perché nel corso della puntata potrebbero esserci piccoli incidenti. Dopo vado a operarmi”: così Mara Venier - "Dopo la puntata di Domenica In, vado a fare l'intervento", le parole di Mara Venier nel corso della puntata in onda domenica 10 novembre. Da ilfattoquotidiano.it
Mara Venier operata agli occhi subito dopo la diretta di Domenica In - Stava intervistando Nino D'Angelo quando, all'improvviso, si è fermata: "Oggi è un po' difficile per me, meglio che lo dica subito. msn.com scrive
Mara Venier, la vista peggiora in diretta: «Ho un problema con la mia maculopatia, dopo Domenica In andrò a fare l'intervento» - Mara Venier, visibilmente emozionata, ha fermato la sua lunga intervista a Nino D'Angelo per condividere con il pubblico un ... Riporta msn.com