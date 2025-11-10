News Tv. Una confessione inaspettata ha toccato il cuore del pubblico di Rai 1. Mara Venier, l’amatissima “Zia Mara”, ha interrotto per un momento la consueta allegria di Domenica In per condividere un dettaglio personale che ha subito generato apprensione tra i suoi fan. La conduttrice, con un mix di sorriso e preoccupazione nella voce, ha rivelato di avere un impegno importante al termine della puntata del suo show pomeridiano: l’annuncio ha preoccupato tutti. Leggi anche: Peppe Vessicchio, l’ultima apparizione in Tv e il duetto virale con Maria De Filippi (VIDEO) Mara Venier, nuova operazione agli occhi: “Finita Domenica In, andrò a fare l’intervento”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lo faccio dopo Domenica In”. Mara Venier, l’annuncio improvviso preoccupa tutti