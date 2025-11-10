Lo abbiamo trovato Elicottero scomparso la notizia dopo il grave incidente
Per ore si era temuto il peggio, e purtroppo la conferma è arrivata questa mattina, 10 novembre. È stato ritrovato il relitto dell’elicottero scomparso nel pomeriggio di ieri, precipitato in una zona boscosa e difficilmente accessibile al confine tra Marche e Toscana. A bordo c’erano due imprenditori toscani molto conosciuti, Mario Paglicci e Fulvio Casini, entrambi appassionati di volo. Da ieri pomeriggio, quando il velivolo era scomparso dai radar dopo un messaggio di emergenza, non si avevano più notizie. >> “Chi dovete votare”. Elezioni regionali in Campania, l’appello della discussa famosa e scoppia il caos: “I suoi voti non li vogliamo” Le ricerche, cominciate subito dopo la segnalazione di un Sos lanciato tramite il sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat, si sono concentrate tra le province di Arezzo e Pesaro, in un’area resa ancora più difficile dal maltempo e dalla fitta nebbia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
